Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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13.08.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagvormittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Glencore. Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,9 Prozent auf 5,62 GBP.
Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 5,62 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'805 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 5,62 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,65 GBP. Bisher wurden via London 715'667 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,21 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Bei 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,83 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,275 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,587 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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