Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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13.08.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagnachmittag mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 5,62 GBP abwärts.
Die Glencore-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 5,62 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'786 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,56 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,65 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20'913'293 Glencore-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 6,21 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,82 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 49,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,275 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,130 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,587 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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