Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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13.08.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore wird am Mittag ausgebremst
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Glencore. Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 5,59 GBP.
Um 12:28 Uhr rutschte die Glencore-Aktie in der London-Sitzung um 2,4 Prozent auf 5,59 GBP ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'805 Punkten notiert. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 5,56 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,65 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'123'001 Glencore-Aktien.
Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,21 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 11,16 Prozent Luft nach oben. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,82 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 49,56 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,275 USD belaufen. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,587 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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