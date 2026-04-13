Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag im Plus

Um 09:28 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 5,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'543 Punkten liegt. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 5,68 GBP zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,65 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'041'546 Glencore-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.04.2026 auf bis zu 5,77 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 1,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,38 GBP fiel das Papier am 01.05.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 58,04 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,212 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,130 GBP aus. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2026 wird am 05.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.08.2027 dürfte Glencore die Q2 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,496 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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