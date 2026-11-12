Glencore Aktie News: Glencore verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,09 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'839 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 5,09 GBP. Bei 5,15 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 9'555'275 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,43 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 34,77 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,282 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,608 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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