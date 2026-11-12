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12.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Mittag nahe Vortagesschluss
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Glencore. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Glencore-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 5,15 GBP.
Zum Vortag unverändert notierte die Glencore-Aktie um 12:28 Uhr im London-Handel bei 5,15 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'874 Punkten steht. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,19 GBP zu. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,12 GBP. Mit einem Wert von 5,15 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via London 4'474'833 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,95 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,282 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,608 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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