Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
12.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Montagvormittag gesucht
Die Aktie von Glencore zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 5,87 GBP.
Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 5,87 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'616 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,89 GBP. Bei 5,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 962'991 Glencore-Aktien gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 43,41 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,292 USD. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,599 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Glencore-Aktie steigt: Konzern erhöht langfristige Gewinnspanne
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 10 Jahren verdient
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Montagvormittag gesucht (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Freitagnachmittag positiv (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.10.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Glencore erhält grünes Licht für Kupferprojekt in Argentinien (AWP)
|
02.10.26
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 nachmittags stärker (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Glencore-Aktie steigt: Konzern erhöht langfristige Gewinnspanne (Dow Jones)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNeue Handelswoche: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.