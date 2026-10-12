Glencore Aktie News: Glencore am Montagvormittag gesucht

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,4 Prozent auf 5,87 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'616 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,89 GBP. Bei 5,85 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 962'991 Glencore-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 43,41 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,292 USD. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,599 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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