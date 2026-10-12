Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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12.10.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Glencore gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,4 Prozent auf 5,87 GBP.
Die Glencore-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 5,87 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'641 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 5,91 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,85 GBP. Zuletzt wechselten 6'682'023 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 8,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,292 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,599 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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