Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Mittwochvormittag stärker

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 5,80 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'843 Punkten tendiert. Bei 5,81 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,80 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 1'035'002 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 7,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,82 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 51,39 Prozent wieder erreichen.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,275 USD aus. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59.83 Mrd. GBP eingefahren.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,587 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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