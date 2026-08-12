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12.08.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Nachmittag tiefer

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,73 GBP ab.

Glencore
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Die Glencore-Aktie musste um 16:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 5,73 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'830 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,71 GBP. Bei 5,80 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6'417'544 Glencore-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 6,21 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 8,43 Prozent wieder erreichen. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 50,80 Prozent sinken.

Nach 0,130 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,275 USD je Glencore-Aktie. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,587 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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