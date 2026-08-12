Glencore Aktie News: Glencore tritt am Mittag auf der Stelle

Die Glencore-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 5,75 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'851 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,81 GBP. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,74 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,80 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'424'456 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,21 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 8,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 2,82 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 103,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,275 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,130 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,587 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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