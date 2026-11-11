Glencore Aktie News: Glencore zieht am Vormittag an

Um 09:28 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,3 Prozent auf 5,16 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'830 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 5,19 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,17 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 1'293'526 Aktien.

Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 18,53 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,284 USD. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,612 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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