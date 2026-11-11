Glencore Aktie News: Glencore am Mittag gesucht

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 12:28 Uhr 2,4 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'794 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 5,19 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,17 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via London 3'405'071 Glencore-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Bei 3,32 GBP fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 55,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,284 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,612 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glencore-Investment von vor 3 Jahren verdient

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor einem Jahr eingebracht

Glencore-Aktie moderat im Minus: Aktien von CEO Nagle sollen vor Verfall bei Übernahmen geschützt werden