Glencore Aktie News: Anleger schicken Glencore am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 04:28 Uhr 0,9 Prozent auf 4,62 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 7'630 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Glencore-Aktie bei 4,61 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 4,64 GBP. Zuletzt wechselten via London 6'011'705 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 19.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 5,85 GBP an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 26,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 16.03.2023 bei 4,11 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 12,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Glencore wird am 21.02.2024 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 19.02.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2023 0,586 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch