Glencore Aktie News: Glencore am Freitagvormittag mit angezogener Handbremse

Anleger zeigten sich um 09:28 Uhr bei der Glencore-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 5,99 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'609 Punkten steht. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,05 GBP aus. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 5,99 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,02 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 604'783 Glencore-Aktien.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 5,72 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.09.2025 bei 2,93 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 51,08 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,296 USD. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,574 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor einem Jahr verdient

Glencore-Aktie gefragt: Mehr Fremdkapital für kanadische Abcourt Mines

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen