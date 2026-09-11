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Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

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11.09.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Nachmittag

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Nachmittag

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 6,06 GBP.

Glencore
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Das Papier von Glencore legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,1 Prozent auf 6,06 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'657 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,09 GBP aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 6,02 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'822'146 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,57 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,93 GBP. Dieser Wert wurde am 12.09.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 51,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,296 USD aus. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,574 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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