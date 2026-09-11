Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag auf rotem Terrain

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 5,99 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'665 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Glencore-Aktie bis auf 5,94 GBP ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,02 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3'038'774 Glencore-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 6,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 5,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 12.09.2025 (2,93 GBP). Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 104,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,296 USD. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,574 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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