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11.08.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Vormittag stärker

Glencore Aktie News: Glencore präsentiert sich am Vormittag stärker

Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 5,71 GBP.

Glencore
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Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,3 Prozent auf 5,71 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'860 Punkten notiert. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 5,71 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 5,69 GBP. Zuletzt wechselten 515'097 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP an. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 8,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,82 GBP ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,58 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,130 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,264 USD aus. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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