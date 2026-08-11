Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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11.08.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore legt am Dienstagnachmittag zu
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,8 Prozent auf 5,73 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 5,73 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'862 Punkten steht. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,76 GBP an. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,69 GBP. Bisher wurden heute 9'315'336 Glencore-Aktien gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 6,21 GBP. 8,39 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 103,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenausschüttung für Glencore-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,130 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,264 USD belaufen. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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