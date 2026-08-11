Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Dienstagmittag nordwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,3 Prozent auf 5,70 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'853 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 5,75 GBP aus. Bei 5,69 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 4'153'770 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 6,21 GBP erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,96 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 03.09.2025 Kursverluste bis auf 2,82 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,130 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,264 USD. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 59.83 Mrd. GBP. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 59.83 Mrd. GBP.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Glencore wird am 24.02.2027 gerechnet. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,586 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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