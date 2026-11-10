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10.11.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore steigt am Dienstagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 09:28 Uhr 0,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'854 Punkten tendiert. Bei 5,18 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,14 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 729'133 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,45 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,284 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,612 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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