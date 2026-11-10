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10.11.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag mit Abschlägen
Die Aktie von Glencore gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,2 Prozent bei 5,09 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 5,09 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'793 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 5,05 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,14 GBP. Zuletzt wechselten via London 8'562'335 Glencore-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. 24,47 Prozent Plus fehlen der Glencore-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 34,75 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,284 USD. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Glencore dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 23.02.2028 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,612 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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