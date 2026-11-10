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10.11.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag tiefer

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 5,11 GBP.

Glencore
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 5,11 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Glencore-Aktie bis auf 5,10 GBP ein. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,14 GBP. Zuletzt wechselten via London 3'390'636 Glencore-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 34,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,284 USD belaufen. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,612 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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