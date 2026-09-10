Glencore Aktie News: Glencore verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der Glencore-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 6,25 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'685 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 6,30 GBP. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 6,25 GBP. Bei 6,26 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 617'178 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 09.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 1,33 Prozent wieder erreichen. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,93 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 113,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,265 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,574 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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