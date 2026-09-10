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10.09.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagnachmittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Glencore-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 4,2 Prozent auf 5,99 GBP.

Glencore
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 4,2 Prozent auf 5,99 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'614 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 5,99 GBP. Bei 6,26 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 12'091'254 Stück.

Am 09.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 5,49 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 12.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,93 GBP ab. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 104,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,265 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,574 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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