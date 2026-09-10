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10.09.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag leichter

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag leichter

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,6 Prozent auf 6,15 GBP abwärts.

Glencore
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Die Glencore-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 6,15 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'632 Punkten liegt. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 6,14 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,26 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 4'783'896 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 09.09.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 2,96 Prozent Luft nach oben. Bei 2,93 GBP erreichte der Anteilsschein am 12.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 52,36 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,265 USD aus. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 59.83 Mrd. GBP gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,574 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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