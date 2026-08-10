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10.08.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag fester

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag fester

Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 5,65 GBP.

Glencore
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 5,65 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'885 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 5,68 GBP. Bei 5,62 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 1'200'225 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 9,09 Prozent niedriger. Am 03.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,82 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 100,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,264 USD. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 11.08.2027.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,586 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
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