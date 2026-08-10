Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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10.08.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 5,65 GBP.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 5,65 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'831 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 5,72 GBP. Bei 5,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 7'897'607 Glencore-Aktien.
Bei 6,21 GBP erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 100,46 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,264 USD ausgeschüttet werden. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP US-Dollar umgesetzt.
Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 11.08.2027.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,586 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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