Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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10.08.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Anleger greifen bei Glencore am Montagmittag zu
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Glencore. Zuletzt sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 5,69 GBP zu.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 2,2 Prozent im Plus bei 5,69 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'873 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 5,72 GBP. Bei 5,62 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 4'961'091 Stück.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,19 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (2,82 GBP). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 50,46 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,264 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,130 GBP aus. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2027-Bilanz auf den 11.08.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,586 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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