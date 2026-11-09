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09.11.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag im Aufwind
Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 5,04 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 1,8 Prozent auf 5,04 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'687 Punkten notiert. Bei 5,04 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 GBP. Zuletzt wurden via London 1'153'352 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 25,68 Prozent zulegen. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 34,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,284 USD ausgeschüttet werden. Am 05.03.2012 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 vorlegen. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Experten taxieren den Glencore-Gewinn für das Jahr 2026 auf 0,613 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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