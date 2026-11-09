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09.11.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore steigt am Nachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Zuletzt stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 3,9 Prozent auf 5,15 GBP.
Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 16:28 Uhr 3,9 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'749 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie legte bis auf 5,15 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,00 GBP. Im heutigen Handel wurden bisher 7'639'040 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 23,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,45 Prozent.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,284 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,613 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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