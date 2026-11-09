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09.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Mittag gesucht
Die Aktie von Glencore gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 2,9 Prozent.
Um 12:28 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 5,10 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'757 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 5,10 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,00 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 4'050'158 Stück.
Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 24,34 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 34,82 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,284 USD. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,613 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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