Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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09.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Vormittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 2,1 Prozent auf 5,81 GBP.
Um 09:28 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 2,1 Prozent auf 5,81 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'532 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie legte bis auf 5,81 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 5,75 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1'320'334 Glencore-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 8,40 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 74,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,292 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,598 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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