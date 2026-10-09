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09.10.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Freitagnachmittag positiv

Glencore Aktie News: Glencore reagiert am Freitagnachmittag positiv

Die Aktie von Glencore zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 2,8 Prozent im Plus bei 5,84 GBP.

Glencore
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Die Glencore-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 5,84 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'558 Punkten notiert. Bei 5,90 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,75 GBP. Zuletzt wechselten via London 8'548'700 Glencore-Aktien den Besitzer.

Am 10.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Glencore-Aktie mit einem Kursplus von 8,44 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 3,32 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,292 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,598 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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