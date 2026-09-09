Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittwochvormittag um Nulllinie

Die Glencore-Aktie zeigte sich um 09:28 Uhr stabil und notierte im London-Handel bei 6,29 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'789 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 6,30 GBP. Die Glencore-Aktie gab in der Spitze bis auf 6,27 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 6,30 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 754'895 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,21 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 10.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,87 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 54,46 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,265 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,574 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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