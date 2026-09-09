Glencore Aktie News: Glencore verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste

Um 16:28 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 6,23 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'688 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 6,19 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 6,30 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 8'570'297 Glencore-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 09.09.2026. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 1,75 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,87 GBP. Dieser Wert wurde am 10.09.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 117,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,265 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,574 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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