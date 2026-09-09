Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittwochmittag tiefer

Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 0,6 Prozent auf 6,25 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'752 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 6,24 GBP. Bei 6,30 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 3'791'705 Aktien.

Am 09.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 1,34 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 10.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,87 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 54,18 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,265 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,574 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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