Glencore Aktie News: Glencore fällt am Vormittag

Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 5,66 GBP ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'378 Punkten steht. Bei 5,52 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,62 GBP. Zuletzt wechselten 964'204 Glencore-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.09.2026 auf bis zu 6,34 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Abschläge von 41,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,292 USD ausgeschüttet werden. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,598 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Glencore-Aktie steigt: Konzern erhöht langfristige Gewinnspanne

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 10 Jahren verdient