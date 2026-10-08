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08.10.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag mit Kursplus

Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag mit Kursplus

Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 5,70 GBP.

Glencore
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 5,70 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'481 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,72 GBP. Bei 5,62 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 6'582'440 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Mit einem Zuwachs von 11,23 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,32 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 41,69 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,292 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,120 GBP aus. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,598 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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