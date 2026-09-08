Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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08.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Vormittag gestärkt
Die Aktie von Glencore zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Glencore legte zuletzt zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 6,11 GBP.
Um 09:28 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 6,11 GBP nach oben. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'823 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 6,12 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 6,08 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'715'811 Glencore-Aktien.
Bei einem Wert von 6,21 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 1,70 Prozent zulegen. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,84 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 115,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2024 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,097 USD aus. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,586 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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