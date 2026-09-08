Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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08.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore steigt am Dienstagnachmittag
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 4,1 Prozent auf 6,29 GBP.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 4,1 Prozent im Plus bei 6,29 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'831 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Glencore-Aktie bis auf 6,30 GBP. Mit einem Wert von 6,08 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 17'104'646 Stück.
Am 08.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,30 GBP an. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 0,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 2,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 09.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 121,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Glencore-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,097 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Glencore 0,070 GBP aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,586 USD je Glencore-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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