Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagmittag freundlich

Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere um 12:28 Uhr 1,2 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'818 Punkten steht. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 6,13 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 6,08 GBP. Zuletzt wurden via London 5'605'241 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,74 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,84 GBP. Dieser Wert wurde am 09.09.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 53,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 USD belaufen. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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