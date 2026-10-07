Glencore Aktie News: Glencore büsst am Vormittag ein

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 5,68 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'497 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Glencore-Aktie bei 5,68 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,70 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 492'316 Glencore-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2026 bei 6,34 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 11,51 Prozent. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 71,07 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,292 USD aus. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 0,596 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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