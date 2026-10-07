Glencore Aktie News: Glencore am Mittwochnachmittag in Rot

Die Glencore-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 5,67 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'455 Punkten steht. Bei 5,64 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,70 GBP. Zuletzt wurden via London 6'872'809 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 11,82 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,292 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,596 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Glencore-Aktie steigt: Konzern erhöht langfristige Gewinnspanne

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Glencore von vor 10 Jahren verdient