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07.10.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag auf rotem Terrain

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 5,72 GBP nach.

Glencore
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Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 12:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 5,72 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'487 Punkten liegt. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,67 GBP ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,70 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 3'250'995 Glencore-Aktien.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 9,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit Abgaben von 41,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,292 USD. Im Vorjahr hatte Glencore 0,120 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,18 GBP je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,596 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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