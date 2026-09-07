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07.09.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit Verlusten

Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Glencore. Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 5,97 GBP.

Glencore
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Die Glencore-Aktie musste um 09:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 5,97 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'811 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Glencore-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,96 GBP aus. Bei 5,99 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 788'473 Glencore-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,21 GBP erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,17 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,84 GBP ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 52,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,586 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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