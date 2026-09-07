Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Montagnachmittag mit Kursplus
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,1 Prozent auf 6,03 GBP.
Um 16:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,03 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'835 Punkten liegt. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 6,05 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 5,99 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 4'063'248 Aktien.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,21 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,84 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 52,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,097 USD. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,586 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
Glencore-Aktie gefragt: Mehr Fremdkapital für kanadische Abcourt Mines
FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
16:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
12:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Montagmittag in Rot (finanzen.ch)
|
09:29
|Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Glencore-Aktie gefragt: Mehr Fremdkapital für kanadische Abcourt Mines (AWP)
|
01.09.26
|FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
Analysen zu Glencore plc
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.26
|Glencore Overweight
|Barclays Capital
|16.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|09.01.26
|Glencore Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.25
|Glencore Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.25
|Glencore Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.10.25
|Glencore Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Verlusten -- DAX im Minus - 26'000-Punkte-Marke im Blick -- Feiertagsbedingte Pause an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.