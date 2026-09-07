Glencore Aktie News: Glencore am Montagnachmittag mit Kursplus

Um 16:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 6,03 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'835 Punkten liegt. In der Spitze legte die Glencore-Aktie bis auf 6,05 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 5,99 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 4'063'248 Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,21 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,84 GBP ab. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 52,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,097 USD. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,586 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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