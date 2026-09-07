Glencore Aktie News: Glencore am Montagmittag in Rot

Um 12:28 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 6,01 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'849 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,95 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,99 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 2'633'050 Glencore-Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,48 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.09.2025 auf bis zu 2,84 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 52,70 Prozent.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,097 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,586 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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