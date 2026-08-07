Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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07.08.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Freitagvormittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Zuletzt ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 5,67 GBP.
Das Papier von Glencore legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 5,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'886 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 5,68 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,66 GBP. Bisher wurden via London 576'400 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,75 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 51,49 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,130 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,306 USD ausgeschüttet werden. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2027-Bilanz auf den 11.08.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,577 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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