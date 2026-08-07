Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Nachmittag tiefer

Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 1,9 Prozent auf 5,55 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'910 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,55 GBP. Mit einem Wert von 5,66 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via London 6'326'735 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,21 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,75 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,130 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,306 USD. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 11.08.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,577 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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